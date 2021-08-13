Глава Минцифры признал ответственность за прошлогодний сбой на "Госуслугах"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минцифры усилило защиту учетных записей пользователей портала государственных услуг из-за возросшей активности мошенников, сообщил на форуме "Цифровая эволюция" глава ведомства Максут Шадаев. Он также признал ответственность министерства за прошлогодний сбой, когда портал госуслуг упал и не работал сутки.

По его словам, министерство недооценило спрос на электронные сервисы, что привело к сбою на портале госуслуг в мае прошлого года, который длился почти сутки. "Это, наверное, одна из самых болезненных историй, когда мы столкнулись с тем, что люди, которым положены льготы, хотят оформить их максимально оперативно. А мы, честно, говоря, не выдержали этой нагрузки", - сказал он.

После этого была проведена большая работа, в частности, заменено иностранное программное обеспечение.

"Мы провели большую работу по модернизации, масштабированию, по переписыванию во многом той наследованной инфраструктуры электронного правительства, которая была. И перешли на современные технологии, микросервисную архитектуру. Полностью, кстати, избавились от импортного ПО в составе электронного правительства", - отметил глава Минцифры.

"Ценность учетных записей госуслуг выросла. Мы столкнулись с большим количеством мошеннических действий, попытками предпринять их в отношении наших пользователей. И мы полностью поменяли алгоритм изменения учетных записей, усилили меры, связанные со вторым фактором подтверждения. Это тоже для нас была новая реальность, когда мы поняли, что учетные записи госуслуг представляют большую ценность, и за ними идет достаточно большая охота", - рассказал он.

Под электронным правительством понимается информатизация госуправления, когда государство взаимодействует с органами власти, гражданами и организациями в электронном формате.

Сбой на портале госуслуг в мае 2020 года произошел после того, как президент Владимир Путин 11 мая объявил, что в условиях пандемии семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом до 16 лет.

13 мая президент рассказал, что уже 12 мая на портал госуслуг поступило больше миллиона заявок на эти выплаты, и ресурс "не справился с этим объемом обращений".