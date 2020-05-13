Путин отметил сбой в работе портала госуслуг

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сайт госуслуг не справился с наплывом желающих подать заявки на выплаты на детей, заметил президент Владимир Путин. Он потребовал от чиновников не допускать подобных сбоев, задержек коронавирусных доплат медикам и в целом потребовал соблюдать исполнительскую дисциплину.

О единовременных выплатах по 10 000 рублей на каждого ребенка возрастом до 16 лет Путин объявил 11 мая.

По его словам, уже на следующий день на портал госуслуг поступило больше миллиона заявок на эту помощь, и ресурс "не справился с этим объемом обращений".

"Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода", - продолжил президент.

Он заявил, что все решения, которые власти планируют на отраслевых совещаниях, должны "вовремя и в полном объеме" выполняться.

Он признал, что ситуация стала непростой для бюджета, и так пострадавшего от резкого падения цен на нефть.

"Но мы, тем не менее, изыскиваем источники, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли и предприятия. Если мы это делаем, нужно это все доводить до конца, иначе результата, который мы ожидаем, и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", - сказал президент.

Он напомнил о задержке дополнительных выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными. 8 апреля он предложил выплачивать им в течение трех месяцев по 25-80 тысяч рублей надбавок. 11 мая он обратил внимание, что не во всех регионах врачи и медсестры получили эти деньги.

"Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание - и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину", - сказал Путин.

Утром 13 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из 27,5 млрд рублей, выделенных регионам на эти доплаты, до адресатов дошло около 4,5 млрд рублей, а на Чукотке и в Магаданской области выплаты еще и не начались.