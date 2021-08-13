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Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже токенов с изображениями музея

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лидер группы Rammstein, музыкант Тилль Линдеманн нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены), снятыми в Государственном Эрмитаже во время съёмок клипа "Любимый город", сообщается в Telegram-канале музея в пятницу.

"Использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, ещё и с указанием "Hermitage Edition", не было и не могло быть согласовано с музеем", - говорится в сообщении.

Эрмитаж заявил о нарушении своих прав и недобросовестном использовании его имени и произведений в сфере NFT. На стадии анонса проекта Линдеманна "NFTill" музей направил музыканту предостережение о нарушении лицензионной политики Эрмитажа, но оно "не получило отклика", а "нелегальные токены выгружены на маркетплейс".

"Господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где чётко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", - уточняет музей.

Съемки клипа на песню "Любимый город" были разрешены Эрмитажем в мае 2021 года в контексте объявленного Года Германии в России.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж рассматривает возможность выпуска и продажи NFT-токенов на произведения искусства и ведет переговоры с биржей Binance.

NFT (non-fungible tokens) – это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказывается при помощи технологии блокчейн – базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.

Петербург Эрмитаж Rammstein Тилль Линдеманн

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