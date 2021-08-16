Эрмитаж сообщил платформе NFT Frame Art о продаже контрафактных токенов лидером Rammstein

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Эрмитаж ждет ответа на свои обращения по поводу нелегальной продажи предметов с цифровыми изображениями (NFT-токенов) от фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и платформы NFT Frame Art, сообщается в официальном Telegram-канале музея в понедельник.

"Государственный Эрмитаж направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и, тем самым, подорвала доверие покупателей к блокчейн-платформам. Платформа NFT Frame Art подтвердила получение нашего письма", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Линдеманн разместил на маркетплейсе NFT-токены, созданные для коллекции "NFTill" с помощью изображений, снятых в Эрмитаже во время съёмок клипа "Любимый город" в мае 2021 года. Эрмитаж утверждает, что музыкант грубо нарушил условия договора, не согласовав с музеем съемку части изображений и их дальнейшую токенизацию, а также неправомерно использовал в коммерческих целях наименование Эрмитажа, указав его в названии токена "One shot video HERMITAGE EDITION". Стоимость токена, по сведениям музея, начинается от 100 000 евро за штуку, а общий тираж достиг десяти.

Эрмитаж уточняет, что направил Тиллю Линдеманну - через его представителя Анара Линдеманна - уведомительные и претензионные письма, но ответа по состоянию на понедельник не получил.

"Государственный Эрмитаж ждет реакцию на свои обращения и призывает помнить основополагающий принцип международного и гражданского права - Pacta sunt servanda", - говорится в сообщении музея.

Съемки клипа на песню "Любимый город" были разрешены Эрмитажем в контексте объявленного Года Германии в России. Ранее сообщалось, что Эрмитаж рассматривает возможность выпуска и продажи NFT-токенов на произведения искусства и ведет переговоры с биржей Binance.

NFT (non-fungible tokens) - это уникальный цифровой предмет, его оригинальность и право собственности доказывается при помощи технологии блокчейн - базы данных по покупке и продаже цифровых предметов.