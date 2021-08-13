Осадки размыли дорогу к аэропорту Анапы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Транспортное сообщение между Анапой и городским аэропортом прервано из-за размытой дороги. Об сообщил в пятницу вечером Краснодарский региональный оперативный штаб.

"Из-за обильных осадков размыло дорожное полотно между Анапой и аэропортом города-курорта в районе села Цибанобалка. Транспортное сообщение на данный момент прервано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 19:00 на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий.

Режим ЧС введен в шести муниципальных образования Краснодарского края: курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Ейском и Славянском районах. Объявить режим ЧС планируют еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Краснодарский региональный оперативный штаб сообщил в пятницу вечером, что вода подтопила жилые дома в населенном пункте Уташ под Анапой из-за прорыва дамбы.

"В результате прорыва пруда-накопителя, объемом около 400 тыс. кубометров, произошло подтопление пяти домовладений в селе Уташ. Вода зашла в дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из подтопленных домов планируется эвакуация 15 человек в пункт временного размещения на базе сельского дома культуры. На месте работают оперативные службы края и муниципалитета.