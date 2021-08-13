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Детей из 4 оздоровительных лагерей эвакуировали из зоны подтоплений на Кубани

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в пятницу вечером эвакуировали детей из четырех оздоровительных лагерей в Анапе, Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края, попавших в зону паводка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 19:00 подтоплены детский оздоровительный лагерь "Огонек" (Анапа), детский оздоровительный лагерь "Северянка" (станица Голубицкая Темрюкского района), а также детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник" в селении Ачуево Славянского района, говорится в сообщении.

Отмечается, что в детском оздоровительном лагере "Северянка" Темрюкского района были размещены 330 детей, их эвакуировали в безопасное место – санаторий в селе Кучугуры и школу-интернат города Темрюка.

Из детского оздоровительного лагеря "Огонек" (Анапа) проведена эвакуация 332 детей в детские лагеря села Витязево. В среднюю школу села Ачуево из детского лагеря "Лебяжий Берег" переведены 225 детей, из лагеря "Ровесник" – 45 детей.

Всего по состоянию на 19:00 по Москве на территории Краснодарского края в трех муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий, отмечает пресс-служба.

Для ликвидации последствий подтоплений сформирована группировка общей численностью 1 354 человека и 478 единиц техники и 8 плавсредств.

Режим ЧС введен в 6 муниципальных образованиях

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в шести муниципальных образованиях Краснодарского края: курортных городах черноморского побережья Анапе, Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Ейском и Славянском районах. Объявить режим ЧС планируют еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Здесь подтоплено около 800 придомовых территорий.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Краснодарский край Кубань

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