Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус попал в аварию на трассе М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области, есть пострадавшие, сообщает в субботу УМВД по региону.

Как отмечается, по состоянию на 06:30 известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в больницу. Погибших нет.

ДТП произошло около 03:15 субботы.

По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении грузовиком MAN с полуприцепом. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

По данным информированного источника, аварию мог спровоцировать водитель автобуса. "По предварительным данным водитель автобуса нарушил ПДД, не соблюдал дистанцию и наехал на впереди едущий грузовик", - сообщил он "Интерфаксу".

Водитель автобуса получил травмы, однако его жизни ничто не угрожает.

Как рассказал собеседник агентства, после получения первой помощи он будет задержан до выяснения обстоятельств случившегося.