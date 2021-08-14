Полиция уточнила число госпитализированных после ДТП во Владимирской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - По уточненной информации, в результате аварии с участием автобуса во Владимирской области, госпитализировали шесть человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МВД.

"16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09:00 госпитализированы 6 граждан, остальные направлены на амбулаторное лечение", - рассказали в пресс-службе.

Ранее УМВД сообщило о 22 пострадавших, из которых 16 человек доставили в больницу.

По данным полиции, в автобусе ехали 47 человек, он направлялся в сторону Москвы.

Рано утром в субботу пассажирский автобус попал в аварию на трассе М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области. По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовиком MAN с полуприцепом.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, попавший в ДТП автобус перевозил паломников.