Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве мужчину в иркутском Тайшете

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тайшетский городской суд (Иркутская область) взял под стражу ранее судимого мужчину, которого обвиняют в двойном убийстве и противоправных действиях в отношении подростка, сообщает пресс-служба областного СУ СКР в субботу.

Как говорится в релизе ведомства, "следственными органами предъявлено обвинение 45-летнему жителю города Тайшет в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней, а также убийства двух лиц".

В пресс-службе рассказали, что сегодня по ходатайству следствия с учетом мнения прокурора обвиняемому Тайшетским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщалось, 12 августа в полицию обратилась женщина, на телефон дочери которой пришло сообщение от одноклассницы с просьбой о помощи. Девочка сообщила, что ее удерживает малознакомый мужчина в ее доме по улице Гагарина. На месте происшествия были найдены тела 78-летней женщины и ее 48-летнего сына. По версии следствия, после убийства мужчина насильно удерживал в доме 13-летнюю внучку погибшей, при этом причиняя ей телесные повреждения.

Также установлено, что в 2018 году обвиняемый вышел по УДО из нижегородской колонии, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки.

Следователи проверяют факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов опеки и попечительства по контролю за семьей пострадавших, и компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы. В связи с чем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).