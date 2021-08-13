Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

В иркутском Тайшете задержали убийцу благодаря смс от удерживаемой девочки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Тайшете (Иркутская область) задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве двух человек, сообщает следственное управление СКР по региону.

12 августа в полицию обратилась женщина, дочь которой получила смс от одноклассницы с просьбой о помощи. Девочка написала, что ее дома удерживает малознакомый мужчина.

На место выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого.

В подполе сарая были найдены тела убитых родственников девочки - 74-летней бабушки и 48-летнего дяди.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). На месте изъято орудие преступления - молоток.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, включая убийство. "Следствие не исключает, что задержанный намеревался убить девочку", - отмечается в релизе.

Мать ребенка лишена родительских прав. Ее опекуном была убитая бабушка.

Иркутская область Тайшет

Новости

Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь запретом покидать Москву

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"
Взрыв автобуса в Воронеже

Дело о ЧП с автобусом в Воронеже передали в центральный аппарат СКР

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре
Взрыв автобуса в Воронеже

НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Пандемия коронавируса

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');