В иркутском Тайшете задержали убийцу благодаря смс от удерживаемой девочки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Тайшете (Иркутская область) задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в убийстве двух человек, сообщает следственное управление СКР по региону.

12 августа в полицию обратилась женщина, дочь которой получила смс от одноклассницы с просьбой о помощи. Девочка написала, что ее дома удерживает малознакомый мужчина.

На место выехали сотрудники полиции, которые освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого.

В подполе сарая были найдены тела убитых родственников девочки - 74-летней бабушки и 48-летнего дяди.

Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц). На месте изъято орудие преступления - молоток.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, включая убийство. "Следствие не исключает, что задержанный намеревался убить девочку", - отмечается в релизе.

Мать ребенка лишена родительских прав. Ее опекуном была убитая бабушка.