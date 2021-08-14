Арестована жительница Самары, бросившая детей одних в квартире

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суд арестовал до 11 октября 2021 года подозреваемую по делу об убийстве годовалого мальчика, оставленного дома в Самаре пристегнутым в детском кресле, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

9 августа женщина оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, младший сын в это время спал пристегнутым в детском кресле. Дети оставались в квартире одни четверо суток, за это время ребенок 2020 года рождения погиб.

В отношении матери возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Кроме того дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики.