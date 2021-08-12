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В Самаре умер годовалый ребенок, брошенный матерью дома на четыре дня

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Самаре устанавливают обстоятельства гибели годовалого мальчика, которого мать бросила дома на несколько дней пристегнутым в детском кресле, сообщила пресс-служба областного управления СКР в четверг.

По версии следствия, 9 августа жительница микрорайона Крутые ключи оставила двух своих детей 2018 и 2020 годов рождения одних дома и ушла. Мальчик 2020 г.р. на момент ее ухода спал пристегнутым в детском кресле.

Дети оставались в квартире одни четверо суток, за это время младший ребенок погиб.

В отношении матери возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

Самара

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