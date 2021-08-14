Гидрографическое судно СФ отправилось в новую арктическую экспедицию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Стартовала очередная научно-исследовательская экспедиция в арктические моря гидрографического судна "Горизонт", сообщил в субботу Северный флот (СФ).

Как рассказали в пресс-службе флота, утром судно вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море.

Отмечается, что в ходе экспедиции гидрографам предстоит провести комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева и Карского морей.

По данным флота, океанографическая группа Арктической океанографической экспедиции под командованием капитана 3 ранга Дениса Бехтольда выполнит съемку рельефа дна и гидрологические измерения, при благоприятных метеоусловиях обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов для уточнения береговой линии.

В пресс-службе отметили, что гидрографические суда Северного флота регулярно действуют в Арктике для актуализации морских карт.