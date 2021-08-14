Гидрографическое судно СФ отправилось в новую арктическую экспедицию
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Стартовала очередная научно-исследовательская экспедиция в арктические моря гидрографического судна "Горизонт", сообщил в субботу Северный флот (СФ).
Как рассказали в пресс-службе флота, утром судно вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море.
Отмечается, что в ходе экспедиции гидрографам предстоит провести комплекс океанографических исследований в акватории Баренцева и Карского морей.
По данным флота, океанографическая группа Арктической океанографической экспедиции под командованием капитана 3 ранга Дениса Бехтольда выполнит съемку рельефа дна и гидрологические измерения, при благоприятных метеоусловиях обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов для уточнения береговой линии.
В пресс-службе отметили, что гидрографические суда Северного флота регулярно действуют в Арктике для актуализации морских карт.