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Арктика нагревается быстрее других регионов планеты

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Арктике температуры растут быстрее, чем в других районах Земли, и этот процесс может иметь отрицательные последствия для погоды на планете, говорится в докладе Консультативной группы по климатическим кризисам (Climate Crisis Advisory Group, CCAG).

"Нагревание Арктики происходит намного быстрее, чем глобальный подъем температур. За последние 30 лет Арктика прогревалась на 0,81 градусов по Цельсию за десятилетие - более чем в три раза быстрее, чем мир в среднем (на 0,23 градусов по Цельсию в десятилетие)", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем в докладе указано, что Арктика – не просто наиболее быстро нагревающийся регион мира, но и вероятно, "исходная точка", оказывающая последовательный ряд изменений на климат планеты. Специалисты уточняют, что Арктика является одной из 15 важнейших элементов "системы Земли", которые влияют на регулирование климата всей планеты.

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Составители доклада поясняют, что масштаб недавних наводнений в Европе и аномальной жары в Северной Америки трудно объяснить, опираясь лишь на фактор глобального потепления в 1,2 градуса по Цельсию.

"Нельзя исключать, что быстрое потепление и таяние льдов в Арктике спровоцировало дополнительные изменения в нашей погоде, и это объясняет чрезмерность этих экстремальных (погодных явлений - ИФ)", - отмечает доклад.

Авторы указали, что сейчас необходимо понять влияние нескольких "ранее не наблюдавшихся" явлений в Арктике на части планеты, расположенные южнее.

Председатель CCAG британский учений Дэвид Кинг заявил телеканалу Sky news, что человечество может справиться с подобными проблемами, и у него есть пять лет для реализации соответствующих программ.

"И если мы сделаем все это, у нас будет безопасное будущее для человечества, которое преуспеет в следующем столетии", - сказал он.

Sky news отмечает, что Кинг и другие ученые, в частности, изучают возможность "вновь заморозить Арктику", создав облачный покров, который будет висеть над Северным Ледовитым океаном три месяца полярного лета. Ученые надеются, что покров будет отражать солнечные лучи, так что полярные льды, увеличившиеся в размерах за зиму, сохранятся и летом.

"Если мы смогли бы повторять это каждый год в течение следующих 20-30 лет, тогда мы могли бы создать ледяной покров, необходимый для защиты Северного Ледовитого океана", - добавил Кинг.

Арктика

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