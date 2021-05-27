Boeing выплатит штраф в $17 млн за нарушения при производстве самолетов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американский авиаконцерн Boeing Co выплатит штраф в размере $17 млн для урегулирования претензий Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в связи с выявленными регулятором проблемами в производстве самолетов серии 737.

Как сообщило FAA, речь идет о нарушениях, допущенных в производстве самолетов в период с 2015 по 2019 гг.

Регулятор выявил, в частности, что в системе управления 759 самолетов Boeing 737 и MAX использовались сенсоры, не получившие надлежащего одобрения федеральных регуляторов. Кроме того, авиаконцерн добивался одобрения 178 авиалайнеров, произведенных с использованием потенциально неисправных компонентов в конструкции крыла, заявило FAA.

Регулятор стал внимательнее следить за производственными процессами и контролем качества в Boeing, в том числе это касается самолетов Dreamiler, часто используемых на международных маршрутах, пишет The Wall Street Journal.

Для урегулирования претензий FAA Boeing согласился принять ряд мер для усиления внутреннего контроля качества продукции. В частности, авиаконцерну нужно будет оценить, готов ли он сам и его поставщики к безопасному наращиванию производства самолетов 737. Boeing также даст возможность FAA проверить сделанные им выводы, сообщил регулятор.

Авиаконцерну может грозить штраф на сумму еще $10 млн, если он не будет выполнять условия соглашения с FAA.

Акции Boeing прибавляют в цене 2,5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала этого года их стоимость выросла на 13%.