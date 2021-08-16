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"Газпром" попросил суд не рассматривать иск на 2 млрд рублей к экс-менеджерам

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Москвы оставил без рассмотрения иск ООО "Газораспределение инвест проект" в интересах ООО "Газэнергосеть ресурс" к Анатолию Шепелеву, Игорю Мукану, Роману Кочанову о взыскании 2,035 млрд рублей убытков.

Резолютивная часть решения арбитража была объявлена 10 августа, полный текст определения был готов 12 августа.

Как говорится в материалах суда, заявление об оставлении иска без рассмотрения подал сам истец. Дело в том, что "Газэнергосеть ресурс" - банкрот в стадии конкурсного производства. А вопрос о возмещении убытка таким организациям подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве, отмечается в решении суда.

Мукан возглавлял компанию "Газэнергосеть ресурс" с 2013 по 2015 год, а Шепелев - вслед за ним - по 2017 год.

О подаче иска стало известно в апреле.

"ГЭС Ресурс" до 2018 года было 100-процентной "дочкой" ООО "Газпром газэнергосеть" (сейчас эта компания ликвидируется), а затем перешло на баланс ООО "Газораспределение инвест проект". "ГЭС Ресурс" занималось оптовой торговлей моторными топливами. Пика оборота (17 млрд рублей) трейдер достиг в 2016 году. С 2018 года ООО прекратило деятельность. С 2020 года "ГЭС Ресурс" находится в состоянии банкротства.

В 2018 году "Коммерсантъ" писал об уголовном деле об особо крупном мошенничестве, которое возбудили отношении Мукана, Романова и Кочанова по заявлению представителей компаний группы "Газпром" - "Газпром межрегионгаз" и "Газэнергосеть ресурс". "Им инкриминировались поставки топлива на сумму не менее 2 млрд рублей в компанию "Ойл трэйд сервис", аффилированную, по версии ГСУ, с предполагаемыми участниками аферы", - писало издание.

Газпром Арбитражный суд Москвы ГЭС ресурс Игорь Мукан Анатолий Шепелев Ромна Кочнов

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