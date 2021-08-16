Учебный год в российских школах начнется в очном формате

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Дистанционная форма начала учебного года в российских школах не рассматривается, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие - одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - сказал Кравцов, слова которого привели в официальном телеграм-канале ведомства "Большая перемена".

Он отметил, что министерство с регионами отрабатывает меры "по защите здоровья в образовательной среде, и регионы держат этот вопрос на контроле".

Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов школ, а также санкций при отказе от нее.