РАНХиГС введет ПЦР-тестирование для иностранных студентов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) вводят ПЦР-тестирование на коронавирус для иностранных студентов, желающих учиться очно, сообщили в пресс-службе вуза.

Для допуска к очной учебе им нужно будет сдать тест, сделанный в течение трех дней с момента прибытия в Россию. Исключение сделают для тех, кто переболел COVID-19 в последние полгода или привился от коронавируса в течение последних 12 месяцев.

Большинство потоковых лекций будут проводиться онлайн, большинство студентов очных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры московского кампуса не менее двух дней в неделю будут учиться дистанционно.

Остальные мероприятия образовательной программы вуз рассчитывает проводить очно. Решение о формате учебы каждый филиал академии будет проводить самостоятельно, исходя из обстановки в регионе.

Прочие меры безопасности, такие как измерение температуры на входе и масочный режим, в вузе сохранятся.

В московском кампусе РАНХиГС привито около 70% сотрудников.

"За полтора года дистант доказал свою эффективность в сфере образования - и он безусловно прочно закрепится в системе как один из инструментов", - заявил через пресс-службу ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Он добвил, что неправильно делить образование на "очное" и "дистантное", так как это лишь технология.