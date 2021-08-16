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Вернувшегося в Россию экоактивиста Древарха посадили под домашний арест

Следователи нашли его в соцсетях и уговорили вернуться

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Возобновлено расследование уголовного дела экоактивиста Андрея Христофорова, известного под прозвищем Древарх Просветленный, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции и он помещен под домашний арест, сообщили в Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Христофорову вменили применение насилия к полицейскому (ч.1 ст.318 УК).

Уголовное дело в его отношении возбудили летом 2019 года. Вскоре после этого он уехал на Украину, хотя дал следствию подписку о невыезде.

Ранее 16 августа стало известно, что активист вернулся в Россию и его задержали. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах Архангельской области говорил, что Христофоров вернулся добровольно.

"Следователи вышли на предполагаемого преступника посредством социальных сетей, и наладив с ним психологический контакт, убедили вернуться на территорию Российской Федерации и сотрудничать со следствием", - объяснили в СК.

По версии следствия, 27 июня 2019 года он ехал в Шиес в поезде Москва-Воркута. Когда поезд не остановился на станции "Шиес", он рванул стоп-кран. Полицейские хотели его задержать и составить на него протокол. Как считает следствие, он ударил полицейского электрошокером.

После отъезда из Росии он был объявлен в международный розыск.

Экоактивисты и жители Коми и Архангельской области протестовали против планов властей обустроить в лесу в Шиесе свалку для отходов из Москвы. Акции протеста проходили в городах и рядом с будущей свалкой, протестующие устроили дежурство в палаточном лагере в Шиесе. Весной 2020 года в Коми и Архангельской области сменилось руководство, и новые руководители регионов отказались от строительства мусорного полигона.

Андрей Христофоров Архангельская область Украина Шиес Древарх Просветленный МВД СКР

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