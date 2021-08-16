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Бежавший на Украину архангельский экоактивист вернулся на родину и был задержан

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В России задержали архангельского экоактивиста Андрея Христофорова, известного под прозвищем Древарх Просветленный, рассказал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах Архангельской области.

Древарх бежал на Украину в 2019 году после того, как в России в его отношении возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому.

"Христофоров въехал с Украины на территорию России добровольно, был задержан и этапирован в Архангельск", - сказал источник "Интерфакса". Официальным комментарием правоохранительных органов агентство" пока не располагает.

27 июня 2019 года Христофоров сорвал стоп-кран в поезде, в которм он ехал и который не остановился на станции Шиес. Затем он отказался подчиниться полицейскому, который приглашал его на составление протокола, устроил потасовку и использовал электрошокер, что было расценено как нападение на сотрудника МВД. Ему предъявили обвинение и с него взяли подписку о невыезде, после чего активист перебрался на Украину.

Христофоров стал известен благодаря ряду эпатажных акций. Он не раз появлялся в обществе обнаженным, менял фамилии, копируя известных исторических личностей и современных политиков.

В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию в лесу экотехнопарка "Шиес", на который предполагалось свозить брикетировнный мусор из Москвы. Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил первый этап инженерной подготовки территории для свалки. Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми выступили против проекта и устраивали акции протеста, а рядом с планируемым полигоном устроили дежурство в палаточном лагере.

В апреле 2020 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их сменили Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно, которые объявили, что откажутся от строительства полигона. Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Сейчас на этом месте проводят рекультивацию.

Андрей Христофоров Архангельская область Украина Шиес Древарх Просветленный МВД

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