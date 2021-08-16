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Лавров и Ван И обсудили координацию в связи с событиями в Афганистане

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили последние события в Афганистане, сотрудничество в борьбе с коронавирусом, координацию в противодействии попыткам фальсифицировать историю Второй мировой войны и график предстоящих контактов, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о наращивании внешнеполитической координации, в том числе в ООН, а также в связи с последними событиями в Афганистане и их влиянием на ситуацию в регионе", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы "констатировано поступательное продвижение сотрудничества в противодействии новой коронавирусной инфекции, включая производство вакцин и взаимодействие в рамках Всемирной организации здравоохранения", отмечается в сообщении.

Стороны подчеркнули важное значение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, 20-летие которого отмечается в этом году, "для развития всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, достигших наивысшего уровня в своей истории".

"В связи с приближающейся годовщиной окончания Второй мировой войны особое внимание уделено вопросам усиления координации в противодействии попыткам фальсифицировать ее историю и пересмотреть итоги. Министры условились о проведении совместных мероприятий, посвященных борьбе народов двух стран против нацистов и милитаристов", - говорится в сообщении.

Министры обсудили график предстоящих контактов по двусторонней линии и в рамках участия в ШОС и других многосторонних форматах.

В понедельник Лавров также обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Афганистан Сергей Лавров Ван И

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