Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

В миреТалибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта КабулаТалибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта КабулаЧитать подробнее

Госсекретарь США сообщил о "предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел".

"Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - отмечается в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - информирует МИД России.

В сообщении сказано, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Афганистан Сергей Лавров Энтони Блинкен

Новости по теме

Новости

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства
Афганистан во власти талибов

Талибы начали изымать оружие у афганцев в Кабуле

Афганистан во власти талибов

Узбекистан принудительно посадил нарушившие границу самолеты с 585 афганскими военными

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Афганистан во власти талибов

Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Упавший в Узбекистане афганский самолет был сбит системой ПВО

Афганистан во власти талибов

Афганский спецназ расформирован

Афганский спецназ расформирован
Афганистан во власти талибов

ОДКБ в ближайшие месяцы проведет учения близ таджикско-афганской границы

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м

Цена на газ в Европе подскочила до $585/тыс. куб. м
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');