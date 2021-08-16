Лавров и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

Госсекретарь США сообщил о "предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел".

"Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядка", - отмечается в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - информирует МИД России.

В сообщении сказано, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.