В России продлен временный порядок ввоза праворульных машин без системы "Глонасс"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил продлить временный порядок ввоза в Россию подержанных праворульных автомобилей без установки системы "Эра-Глонасс".

"Соответствующий проект решения правительства поручено внести Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября", - говорится в сообщении правительства РФ.

До 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на год - до 3 декабря 2022 года.