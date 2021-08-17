Российские военные начали новые маневры в Таджикистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые маневры с участием около тысячи. военнослужащих, сообщил во вторник Центральный военный округ (ЦВО).

"Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщила пресс-служба округа. Задачи будут отрабатываться в течение месяца.

По словам российских военных, в ходе маневров артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности, заявили в ЦВО.

По данным ЦВО, дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС вместе с расчетами переносных зенитных комплексов "Верба" и "Игла" отразят атаки воздушных целей условного противника на объекты военной базы в Таджикистане.

"Подразделения РЭБ отработают борьбу с беспилотными летательными аппаратами и средствами связи. Инженерно-саперные подразделения будут проводить инженерную разведку маршрутов движения мотострелковых и танковых подразделений, оборудовать фортификационные сооружения. Специалисты РХБЗ выполнят задачи, направленные на обеспечение защиты личного состава в ходе применения условным противником радиоактивного, химического и биологического заражения участка местности", - сообщил округ.

Ранее в августе на фоне обострения обстановки в Афганистане Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.

10 августа Шойгу сообщил, что "Талибан" обещал не атаковать соседние страны.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.