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Военные РФ провели учения с вертолетами в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На фоне ситуации в Афганистане российские военные провели учения с ударными и транспортно-боевыми вертолетами в горах Таджикистана, сообщил в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления. В районе полигона "Ляур" экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов", - сообщила пресс-служба округа.

По данным ЦВО, в учениях задействовали десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1 и боевые вертолеты Ми-24 авиационной группы 201-ой российской военной базы в Таджикистане.

Военные сообщили, что полеты проходили днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Ситуация в Афганистане

Талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

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17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщила пресс-служба округа.

"Артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению", - сообщил округ.

Ранее в августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.

"Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал он тогда.

10 августа Шойгу сообщил, что "Талибан" обещал не атаковать соседние страны. "Его лидеры ("Талибана") говорят о том, что мы не будем предпринимать никаких попыток деструктивных по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу, отметив, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы.

Ситуация в Афганистане не представляет опасности для России, но требует пристального внимания, заявил 20 августа заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания", - сказал он в интервью радио "Говорит Москва". "Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости", - сказал Картаполов, который в прошлом командовал российской группировкой в Сирии.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

Военная база РФ в Таджикистане

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В августе Центральный военный округ РФ сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, современными снайперскими винтовками и огнеметами. 21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа. Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Афганистан Таджикистан ЦВО Талибан

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