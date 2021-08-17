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Американца задержали в "Шереметьево" с марихуаной

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пожилой американец с марихуаной в багаже задержан в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Гражданин США Фогель прибыл в "Шереметьево" в воскресенье. При таможенном досмотре у него обнаружена электронная сигарета и картриджи к ней, в составе которых экспертиза установила наличие следов конопли", - сказал источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, у Фогеля при себе была марихуана, которую он пытался провезти в коробке из-под контактных линз.

По уточненным данным, Фогель прибыл рейсом из Нью-Йорка, у задержанного при себе было несколько упаковок с коноплей. "При нем обнаружены пять упаковок из-под линз с марихуаной и 14 картриджей для электронных сигарет. Таким образом, при нем было 11 грамм марихуаны и 8 грамм гашишного масла", - сказал источник.

Москва Шереметьево

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