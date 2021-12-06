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Американец Фогель находится в московском СИЗО по делу о контрабанде наркотиков

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили в СИЗО-5 Москвы американского гражданина Марка Фогеля, арестованного по обвинению в контрабанде наркотиков.

"Во время посещения СИЗО-5 мы обнаружили американца Марка Фогеля, который рассказал, что в августе 2021 года его арестовали в Москве за провоз 17 грамм марихуаны", - сообщил "Интерфаксу" член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

По его словам, американец работал преподавателем в элитной московской школе.

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"В августе он вернулся из США и был задержан. Он настаивает, что марихуана была медицинской, утверждает, что ему в США ее выписал врач, что якобы подтверждается записью в медкарте", - сказал Хуруджи.

Американец пояснил членам комиссии, что перенёс операции на позвоночнике и препарат ему был нужен для облегчения последствий хирургического вмешательства. "Он заявляет, что не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану, - отметил Хуруджи.

Он сообщил, что Фогель находится в четырёхместной камере с телевизором, среди его соседей - директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России", экс-глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов и двое обвиняемых в экономических преступлениях.

Хуруджи сообщил, что американец владеет русским языком, но видно, что это неродной для него язык.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 15 августа в аэропорту "Шереметьево" был задержан прибывший рейсом из Нью-Йорка гражданин США Марк Фогель. При таможенном допросе при нем, по словам источника, было обнаружена марихуана, которую он пытался провезти в коробке из-под контактных линз. Кроме того, у американца нашли 14 картриджей для электронных сигарет, в составе которых было 8 грамм гашишного масла, добавил собеседник агентства.

Россия США Марк Фогель

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