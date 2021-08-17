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Автобус с рабочими перевернулся на территории Озерного ГОКа в Бурятии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Почти 20 человек пострадали вечером во вторник в результате опрокидывания автобуса на территории ГОКа "Озерной горнорудной компании".

В пресс-службе ГИБДД России сообщили, что в Еравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината "Озерный", водитель 1971 г.р., управляя автобусом "Урал-3255-0010-41" съехал с дороги, после этого автобус опрокинулся с высоты 3,5 метра.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данным Госавтоинспекции, автобус перевозил 20 пассажиров, все они являются сотрудниками комбината.

Среди пострадавших в аварии могут быть иностранцы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, в автобусе находились рабочие-вахтовики, сотрудники ГОКа "Озерный". Проверяется информация о том, что в числе них могли быть иностранные специалисты из Турции", - сказал источник.

Строительство ГОКа на Озерном месторождении – крупнейший инвестпроект в Бурятии. Общий объем инвестиций оценивается в 96,4 млрд рублей. В феврале ВЭБ.ДВ предоставил "Озерной горнорудной компании" финансирование на 9 млрд рублей. Полностью ввести ГОК в эксплуатацию планируется в 2023 году.

По данным компании, балансовые запасы Озерного месторождения по состоянию на начало 2015 года составляли 135 млн тонн руды, или 8,3 млн тонн цинка, почти 1,6 млн тонн свинца и 4,7 тыс. тонн серебра.

В 2019 году инвестором Озерного стал Владислав Свиблов, до этого лицензия на месторождение принадлежала структурам ИФК "Метрополь" Михаила Слипенчука.

Бурятия Озерная горнорудная компания ГОК Озерный

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