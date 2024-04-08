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Сроки запуска проекта Озерный в Бурятии сдвигаются из-за пожара

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сроки запуска полиметаллического проекта Озерный в Бурятии, который реализуют структуры Владислава Свиблова, сдвигаются из-за пожара, произошедшего в ноябре.

"По ГОК "Озерный" - там, к сожалению, перенос сроков, связанный с пожаром. Ситуация форс-мажорная, - рассказал журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. - Они просят полгода. Мы считаем, что проекты в таких случаях надо поддержать. Не губить же его. Поэтому коллеги тоже приняли единогласно решение перенести сроки, в том числе рекомендовать Минприроды внести изменения в проект разработки месторождений, чтобы у них тоже там нарушений срока не было".

Пожар на Озерном произошел в ноябре 2023 года, пострадал цех флотации с импортным оборудованием. Технологическую схему решено было перестроить на флотационное оборудование, которое компания разработала силами собственного конструкторского бюро. На качестве концентрата данные изменения не отразятся, отмечает компания.

Из-за пожара запуск производства концентрата на Озерном откладывается минимум до третьего квартала 2024 года, сообщили в компании, вывод фабрики на полную мощность перенесен на 2025 год.

Общий объем инвестиций в Озерный проект ранее оценивался в 92,7 млрд рублей. Запасы месторождения составляют 157 млн тонн полиметаллических руд, это одно из крупнейших цинково-свинцовых месторождений в России.

Юрий Трутнев Бурятия
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