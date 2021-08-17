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Девушка упала с четвертого этажа во время игры в пейнтбол в Нальчике

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации игры в пейнтбол возбуждено в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Следственное управление СКР по КБР.

По версии следствия, местный житель незаконно организовал игру с участием команды из восьми человек в заброшенном четырехэтажном здании в Нальчике. Желая упростить процесс оказываемых услуг, мужчина допустил людей к игре без инструктажа и соблюдения требований безопасности, а затем покинул территорию.

"Во время игры одна из участниц, находясь на четвертом этаже здания, из-за отсутствия каких-либо ограждений, упала и получила множественные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В отношении организатора игры следственным отделом по городу Нальчику СУ СКР по КБР возбуждено уголовное дело по п."в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Нальчик Кабардино-Балкария

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