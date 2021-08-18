На севере Сахалина заметили аномальное скопление медведей, поджидающих горбушу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Нерестилища важнейших рек северо-востока Сахалина, включая заповедные, остаются полупустыми, голодные медведи собрались возле устьев рек в ожидании подхода горбуши, сообщает региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" в среду.

По ее данным, в региональном государственном заказнике "Восточный", расположенном в Смирныховском районе, в реках Венгери и Пурш-Пурш также наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши.

"Низкое количество рыбы в заповедных реках стало причиной аномальных для этого времени скоплений медведей в устьях рек. Обычно они собираются здесь большими группами и дружно рыбачат только в начале хода горбуши, но к 8-10 августа, по мере заполнения нерестилищ, уже распределяются по всему протяжению рек. В этом же году медведи и не думают уходить вглубь заказника, сейчас в устье каждой из двух рек наблюдается по 10-12 медведей", - говорится в сообщении.

В последние несколько дней полевая группа "Эковахты Сахалина" обследовала нерестилища горбуши в 12 реках северо-востока Сахалина. Непосредственно работы проводил Анатолий Декштейн, профессиональный ихтиолог с 26-летним научным стажем в изучении тихоокеанских лососей.

"В Ногликском районе 16 августа в нижнем течении крупной и традиционно богатой на горбушу реки Чамгу лишь в отдельных местах наблюдаются небольшие скопления нерестовых производителей. По самым оптимистичным оценкам заполнение нерестилищ Чамгу не превышает 5%, хотя с учетом практически пустых верховьев даже эта цифра скорее всего завышена. В Пильнги, еще одной значимой горбушевой реке северо-востока, отмечены лишь единичные производители горбуши на всем протяжении от устья до среднего течения", - сообщает РОО.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других нерестовых реках северо-востока Сахалина.

В тоже время, сообщают экологи, 18 августа областная комиссия по регулированию вылова анадромных рыб планирует рассмотреть вопрос снятия ограничений и открытия промышленного вылова горбуши на побережье Ногликского района.

"Ранее комиссия разрешила промышленный вылов горбуши на северо-востоке Поронайского и юго-востоке Смирныховского районов районов, а позже, 13 и 17 августа ослабила здесь режим пропускных дней (дни, когда прекращается промысел для пропуска рыбы на нерестилища - ИФ)", - сообщает "Эковахта Сахалина".