Полицейский убил медведя около сельской школы в Красноярском крае

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Участковый полиции в Ачинском районе Красноярского края обезвредил медведя, представлявшего опасность для жителей, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Днем в среду в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в селе Белый Яр обнаружен медведь. На место был направлен участковый уполномоченный полиции и государственный инспектор охотнадзора. Совместными усилиями хищник был возвращен в лес.

Однако спустя несколько часов медведь пришел на территорию сельской школы. Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы животное не реагировало и стало двигаться в сторону полицейского.

"Лейтенанту полиции в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона "О полиции" пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное. В результате происшествия жители населенного пункта не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в этом году вблизи крупных населенных пунктов края жители периодически замечают медведей. В июне в Железногорске медведь вышел к дачам в поселке Первомайский. Также 24 июня в Лесосибирске охотники застрелили медведя, вышедшего к людям. В начале августа двух хищников сняли на видео очевидцы в Железногорске в районе КПП-4. Два медведя прошли на территорию изотопно-химического завода и пожарной части №9 в поисках еды.

В природном парке "Ергаки" в Красноярском крае произошло два смертельных случая нападения медведей на людей. В июне хищник загрыз 16-летнего подростка, а в июле напал на 42-летнего туриста из Москвы. Оба агрессивных медведя были застрелены недалеко от мест происшествия.