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Двухлетняя девочка пропала в Смоленской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Двухлетнюю девочку второй день разыскивают в Темкинском районе Смоленской области, сообщает следственное управление СКР по региону.

Девочка 2019 года рождения ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища, во вторник утром. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

В непосредственной близости от места исчезновения ребенка располагаются лес и водоемы.

В поисках ребенка задействованы сотрудники правоохранительных органов, военные, добровольцы-поисковики, местные жители.

Смоленская область

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