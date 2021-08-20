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Пропавшая во вторник в лесу годовалая девочка найдена живой

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Смоленской области утром 17 августа пропала годовалая девочка. Она ушла из дома в Шелуковом урочище Темкинского района и исчезла. Ее нашли живой в лесу в четырех километрах от дома, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос. На теле ребенка имеются следы от укусов насекомых. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в пресс-релизе.

Ребенка искали сотрудники полиции, СК, МЧС, военные, волонтеры из поисковых отрядов "Сальвар" и "Лиза Алерт", а также местные жители.

По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. СК пока продолжает расследование.

Ранее сообщалось, что девочке два года. В пресс-релизе СК она названа "годовалой".

СКР Смоленская область МЧС МВД Сальвар Лиза Алерт Шелуково урочище

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