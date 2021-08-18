В Алтайском крае завели дело после аварии с участием начальника отдела ГИБДД

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на трассе в Алтайском крае, в котором погибли два человека. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сказано в сообщении.

По данным следствия, в ночь на среду на участке трассы А-322 "Барнаул - Рубцовск" в Шипуновском районе автомобиль Hyundai под управлением начальника отдела ГИБДД по Михайловскому району врезался в прицеп припаркованного на обочине грузового автомобиля марки MAN F2000.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 40-летний мужчина и его 38-летняя супруга. Двое детей 9 и 16 лет, а также 43-летний водитель госпитализированы. Известно, что погибшие и их дети – жители Ставропольского края и что они направлялись в аэропорт города Барнаула.