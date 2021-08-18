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Алтайская прокуратура взяла на контроль ДТП с участием начальника отдела ГИБДД

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии в Шипуновском районе края, сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 18 августа на участке трассы "А-322" сообщением "Барнаул - Рубцовск" автомобиль, за рулем которого находился начальник ГИБДД по Михайловскому району, врезался в прицеп припаркованного на обочине грузового автомобиля.

Погибли супруги, жители Ставропольского края. Водитель и две несовершеннолетних девочки, дочери погибших, с травмами госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, погибшие супруги были сотрудниками УФСБ Ставропольского края.

Ранее сообщалось, что находившаяся в машине ставропольская семья направлялась в аэропорт Барнаула.

Алтайский край

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