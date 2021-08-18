Искусственный интеллект поможет искать пропавшие воздушные суда

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Завершилось открытое онлайн-соревнование в области машинного обучения, искусственного интеллекта и больших данных, проходившее в рамках конкурса "Цифровой прорыв" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участники разработали решения для Росавиации, которые помогут искать изображения воздушного судна на снимках местности при проведении поисково-спасательных операций.

3485 решений создали специалисты для Росавиации. Необходимо было применить искусственный интеллект для поиска изображения воздушного судна на снимках местности при проведении поисково-спасательной операции по поиску пропавшего воздушного судна. Положительных результатов добились 177 специалистов.

"Результаты впечатляющие и могут, действительно, использоваться. Сама задача является лишь частью рабочего процесса поисково-спасательных работ по поиску пропавшего воздушного судна. В текущем году проведено 23 поисково-спасательные операции. Наработанные технологии являются в данной области ключевыми для сокращения времени поиска судна, потерпевшего бедствие. В Росавиации осуществляется модернизация информационных систем, и на основе этой модернизации будет создаваться цифровая платформа, которую будут использовать многоаварийные спасательные и поисково-спасательные подразделения. И мы предложим призёрам чемпионата сотрудничество в рамках продолжения вашей деятельности", — рассказал начальник отдела цифровой трансформации и информационного обеспечения Управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Иван Бушуев. Список победителей доступен по ссылке.

"Хочу выразить благодарность Министерству экономического развития РФ за поддержку ИТ-чемпионата в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", а именно — содействие в получении актуальных задач. Разработка решений и алгоритмов для министерств и ведомств — это важное направление для государства. Почти 5000 специалистов поборолись за победу в чемпионате и представили интересные, перспективные решения. Вы все очень нужны отрасли, мы гордимся вами! Спасибо большое, что создаёте инновации, ускоряете цифровую трансформацию бизнеса и государства", — подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Всего было загружено 8366 решений. География участников широка: в соревновании приняли участие специалисты из 82 регионов, более 450 населённых пунктов. Больше всего участников следующих возрастных категорий: 18-25 (73,2%) и 26-35 (18,9%). Это отличные результаты, спасибо всем участникам за ваши энтузиазм и тягу к профессиональному развитию!" — отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

В топ-5 городов по количеству регистраций на Чемпионат "Цифрового прорыва" вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.