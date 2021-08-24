Разработчики искусственного интеллекта получат 1,5 млрд рублей в 2021 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделит в 2021 году 1,5 млрд рублей из федерального бюджета производителям программ для развития искусственного интеллекта. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления такой поддержки, сообщила пресс-служба правительства.

Там уточнили, что субсидии получат разработчики аппаратно-программных комплексов (АПК) в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Поддержку смогут получить проекты, которые будут реализованы в течение шести лет, размер субсидии составит до 500 млн рублей в год, то есть, один разработчик сможет получить до 3 млрд рублей на один проект.

Субсидии будут выделяться по итогам конкурса. Порядок проведения конкурса определит Минпромторг.

"Речь идет о разработке технологий искусственного интеллекта, которые смогут найти применение в различных высокотехнологичных отраслях экономики", - добавили в правительстве.

За счет господдержки производителям разрешается возместить до 70% затрат. Претендующий на субсидии разработчик должен пообещать, что "выручка от реализации разработанных программ составит не менее двух размеров полученной субсидии", уточнили в пресс-службе.

Субсидии могут быть потрчены на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий, следует из правил.