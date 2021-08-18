Исполнители убийства петербургского ресторатора получили от 15 до 18 лет колонии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд приговорил к длительным срокам лишения свободы трех исполнителей убийства в 2019 году ресторатора из Петербурга Михаила Долгополова, сообщает в среду пресс-служба СКР.

"Приговором суда Сергею Киму назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Вадиму Обысову - 18 лет лишения свободы, Андрею Васильеву - 15 лет лишения с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, передача, перевозка и ношение огнестрельного оружия).

Как сообщалось, в начале августа коллегия присяжных вынесла фигурантам дела обвинительный вердикт.

По данным следствия, сообщники за вознаграждение в 500 тыс. рублей договорились убить Долгополова, купив для этого оружие и транспорт. 16 апреля 2019 года один из них обманом вывез ресторатора на машине в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района, где его поджидали двое сообщников. Там Долгополова застрелили, а тело закопали в лесу в Новгородской области.

Дело об убийстве было возбуждено по факту безвестного исчезновения Долгополова. Позже фигуранты дела дали подробные показания, благодаря чему удалось обнаружить тело убитого.

Следствие полагает, что заказчиком убийства был бизнесмен Юрий Бирюченко, объявленный в международный розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. В октябре 2020 года его заочно арестовали.

Долгополов владел в Петербурге рядом заведений, среди которых были кафе-клуб Che и ресторан-музей Sculptors. Оба они были закрыты. На месте закрытого Che он на некоторое время открывал арт-пространство OiOiOi Art Gallery. Его последний проект - сеть сырных лавок Ma Maison - был запущен летом 2018 года.