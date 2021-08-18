Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Соответствующая запись появилась в реестре Минюста, "Голос" стал первой внесенной в него организацией.

Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц сообщил "Интерфаксу", что общественное движение продолжит работу по защите избирательных прав, несмотря на попадание в новый реестр.

По его словам, внесение "Голоса" в реестр Минюста РФ является "атакой на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами". "Это попытка помешать гражданам России воспользоваться правом, которое Конституционный суд России считает гарантией признания обществом итогов голосования", - сказал сопредседатель движения.

В феврале сообщалось, что Минюст создаст еще один реестр иностранных агентов, в который будет вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России политическую деятельность. До этого министерство вело два реестра иноагентов - зарегистрированных НКО и СМИ.

Движение "Голос", основанное в 2000 году, было признано НКО-иноагентом в 2013 году.

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск столичного управления Минюста РФ о ликвидации некоммерческой ассоциации "Голос". В 2016 году решением Пресненского суда движение было ликвидировано по иску Минюста. После ликвидации оно продолжило работу как незарегистрированная организация.

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" - объединение граждан России по независимому наблюдению за выборами. "Голос" обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.