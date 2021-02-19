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Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов

Минюст РФ создаст еще один реестр иноагентов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ создаст еще один реестр иностранных агентов, в который будет вносить незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России политическую деятельность.

Ведомство разместило на портале общественной экспертизы проект указа президента РФ, наделяющий Минюст полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, а также списка физических лиц-иноагентов.

Согласно действующему законодательству РФ, Минюст ведет два реестра иностранных агентов - зарегистрированных некоммерческих организаций и средств массовой информации, в который включен список физлиц-иноагентов.

Согласно недавно принятому закону, в России введена административная ответственность за распространение в СМИ информации о физических лицах, некоммерческих организациях и общественных объединениях, не зарегистрированных в качестве юрлиц, признанных иностранными агентами, а также их материалов, без указания на данный статус.

Штрафы за подобные правонарушения должны составить от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Такое наказание будет грозить только средствам массовой информации.

Также законом вводится ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченные органы информации о признаках иностранного агента для физических лиц и общественных объединений, по аналогии с существующими санкциями для НКО-иноагентов. Физических лиц предлагается наказывать штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, в случае общественных объединений - штрафом от 5 до 10 тыс. рублей для граждан и от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц.

Минюст РФ

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