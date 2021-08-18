МИД назвал произошедшее с Навальным год назад провокацией по дискредитации России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают, что инцидент с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального год назад в Омске - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.

"20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации российского блогера Навального в Омске - происшествия, возведённого целенаправленными усилиями группы западных государств до уровня международного инцидента, в рамках которого в адрес России были выдвинуты бездоказательные обвинения в применении на своей территории некоего "боевого отравляющего вещества". При этом действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, чётко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию РФ в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам", - говорится в распространенном в среду вечером сообщении МИД РФ "О годовщине "дела А.Навального".

Как отмечают на Смоленской площади, "так называемое дело Навального буквально с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандистской кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало голословное утверждение об отравлении блогера российскими спецслужбами".

"Сознательная злонамеренность в "деле Навального" по отношению к России отчётливо проявилась в "слаженном взаимодействии" Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) и немецкой дипломатии, временами приобретавшем кафкианские черты", - говорится в сообщении.

Берлин и его союзники, заявили в российском МИДе, "не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же непосредственном вкладе, в качестве повода для осуществления в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны всё новых нападок на нас на площадках различных международных организаций, маскируя их некими "правочеловеческими озабоченностями".

"Именно в этих целях и было разыграно "дело А.Навального", - уверены в МИД РФ.

Ранее ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.