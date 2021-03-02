ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против нескольких российских официальных лиц в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, передает во вторник ряд западных СМИ.

"ЕС ввел санкции против российских официальных лиц, связанных с заключением в тюрьму Навального", - говорится в сообщении агентства DPA.

Ожидается, что в скором времени список людей, против которых вводятся ограничительные меры, будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Главы МИД стран ЕС 22 февраля пришли к политическому решению о подготовке санкций против ряда должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального. Об этом в тот же день заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что санкции будут введены в отношении тех, кто несет ответственность за арест российского оппозиционера, выдвижение против него обвинения и приговор.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС 25 февраля подтвердил, что будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с Навальным по новому санкционному режиму о нарушении прав человека.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС тогда попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".