Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным

ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против нескольких российских официальных лиц в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, передает во вторник ряд западных СМИ.

"ЕС ввел санкции против российских официальных лиц, связанных с заключением в тюрьму Навального", - говорится в сообщении агентства DPA.

Ожидается, что в скором времени список людей, против которых вводятся ограничительные меры, будет опубликован в официальном журнале ЕС.

В миреПостпреды стран ЕС одобрили начало санкционной процедуры из-за НавальногоЧитать подробнее

Главы МИД стран ЕС 22 февраля пришли к политическому решению о подготовке санкций против ряда должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального. Об этом в тот же день заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он пояснил, что санкции будут введены в отношении тех, кто несет ответственность за арест российского оппозиционера, выдвижение против него обвинения и приговор.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС 25 февраля подтвердил, что будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с Навальным по новому санкционному режиму о нарушении прав человека.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС тогда попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".

Суд над Алексеем Навальным

15
ЕС Алексей Навальный

Новости

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным
Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что COVID отбил у туристов страсть к приключениям

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Президент Армении вновь отказался увольнять главу Главного штаба

Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Электронику украли на площадке Байконура, с которой взлетала ракета с "Бураном"

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Минск инициирует экстрадицию Тихановской
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');