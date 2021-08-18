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В Подмосковье 28 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В 28 населенных пунктах Московской области отключено электроснабжение из-за последствий грозы, сопровождавшейся сильными порывами ветра, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Московской области отключено электроснабжение в 28 населенных пунктах в пяти городских округах. В их числе Раменский, Воскресенский, Ступино, Клин, Жуковский", - сказал собеседник агентства.

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В министерстве энергетики Подмосковья "Интерфаксу" ранее в среду сообщали, что серьезных отключений электроэнергии в регионе не зафиксировано.

Источник также сообщил, что в Подольске на территории завода "Зингер" из-за порыва ветра трехметровый забор обрушился на проезжую часть. "В результате пострадал один человек, он госпитализирован", - добавил источник.

Кроме того, по данным собеседника агентства, из-за разгула стихии в Московской области упали 100 деревьев, повреждены полтора десятка машин. Он отметил, что все деревья уже убраны с проезжей части.

Подмосковье

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