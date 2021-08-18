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Женщина пострадала из-за грозы в Москве

Сильный ветер повалил в столице почти 50 деревьев, повреждены 24 машины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - По предварительным данным, москвичка получила травмы и попала в больницу после грозы в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В результате падения дерева на северо-западе Москвы 49-летняя женщина получила перелом ребер и травму головы. Пострадавшая доставлена в больницу", - сказал собеседник агентства. По его информации, медики оценивают состояние женщины как средней тяжести.

Другой источник "Интерфакса" сообщил, что порывами ветра в городе было повалено около 20 деревьев, повреждения получили как минимум пять автомобилей.

В комплексе городского хозяйства в свою очередь сообщили, что коммунальные службы столицы принимают меры по ликвидации последствий непогоды, по их данным, данные о пострадавших не поступали. "По информации на 19:30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля", - говорится в сообщении в телеграм-канале комплекса.

По информации властей, на севере и северо-западе Москвы, по предварительным данным, выпало 19 мм осадков - почти четверть месячной нормы августа.

В мэрии предупредили, что дождь в столичном регионе продолжится, его интенсивность ночью усилится. "Может выпасть еще до 20 мм осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21:00 четверга", - подчеркивается в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, МЧС и Гидрометцентр России предупредили москвичей о крайне неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до 10:00 четверга. В городе действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности из-за грозы, сильных ливней, града и шквалистого ветра с порывами до 25м/с.

Москва

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