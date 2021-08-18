Военный самолет Миг-29 разбился под Астраханью

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Военный самолет разбился под Астраханью, пилот погиб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Миг-29 совершал тренировочный полет. По предварительным данным из-за отказа техники самолет разбился. Пилот погиб", - сказал источник.

В пресс-службе Южного военного округа указали, что самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

"Полет выполнялся без боекомплекта, - сообщили в округе.

Крушение МиГ-29 произошло при выполнении планового полета, сообщили военные.

"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в пресс-службе округа.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель 4 поколения. По данным РСК "МиГ", более 1600 таких самолетов состоит на вооружении ВВС России и 25 стран мира.

По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировано более 800 таких самолетов.

За последние годы произошло более десятка крушений истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом.