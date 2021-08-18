Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Военный самолет Миг-29 разбился под Астраханью

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Военный самолет разбился под Астраханью, пилот погиб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Миг-29 совершал тренировочный полет. По предварительным данным из-за отказа техники самолет разбился. Пилот погиб", - сказал источник.

В пресс-службе Южного военного округа указали, что самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук.

"Полет выполнялся без боекомплекта, - сообщили в округе.

Крушение МиГ-29 произошло при выполнении планового полета, сообщили военные.

"Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил", - добавили в пресс-службе округа.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum) - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель 4 поколения. По данным РСК "МиГ", более 1600 таких самолетов состоит на вооружении ВВС России и 25 стран мира.

По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировано более 800 таких самолетов.

За последние годы произошло более десятка крушений истребителей МиГ-29 как в России, так и за рубежом.

Миг-29 Астраханская область

Новости

Что произошло за день: среда, 18 августа

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минсельхоз перестал публиковать оперативные данные об уборке урожая

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Петербургский Закс попросил ЦИК проверить отказ в регистрации Татьяны Булановой

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

Пандемия коронавируса

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');