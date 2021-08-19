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Что случилось этой ночью: четверг, 19 августа

Крушение Миг-29 под Астраханью, объявление "Талибаном" о будущем системы госуправления Афганистана, заявление Ашрафа Гани о попытке его убийства иностранцами

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Под Астраханью потерпел крушение самолет МиГ-29. Пилот погиб, по предварительным данным истребитель разбился из-за отказа техники. Крушение МиГ-29 произошло при выполнении планового полета, самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. На его борту не было боекомплекта.

- "Талибан" в ближайшее время объявит о системе госуправления Афганистана. Будущее исламской системы страны станет известным в ближайшие дни, заявил официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в России) Вардак Альханафи. По его словам, "сейчас много дискуссий" по этому вопросу. Накануне официальные представители талибов провели переговоры с бывшим председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем и бывшим спикером сената Фазл Аль-Хади Муслимьяром.

- Гани заявил, что "иностранцы" планировали убить его в Кабуле. Покинувший свою страну президент Афганистана рассказал, что после его вылета неизвестные вторглись в президентский дворец и искали его, чтобы убить. По словам Гани, они "не владели языками нашей страны". Он также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений.

- Патрушев назвал приход талибов к власти просчетом разведок США и их союзников. Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что самоуверенность Вашингтона и его партнеров в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки. По его словам, при этом они списывают провалы и их последствия на других.

- США задействовали авианосец для прикрытия эвакуации из аэропорта Кабула. По сообщению Центрального командования США авианосец "Рональд Рейган" находится в регионе, выполняя непосредственную поддержку эвакуации вместе с самолетами, действующими с баз в Кувейте. По имеющимся данным, корабль находится в Аравийском море к югу от Пакистана. Ранее в аэропорт Кабула для усиления группировки американских сил прибыли подразделения морской пехоты США.

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