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Житель Омской области застрелил лося, якобы перепутав его с медведем

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о незаконной охоте на лося расследуется в Колосовском районе Омской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию обратился местный охотинспектор, который ночью на дороге в 3 км от деревни Тоскино остановил болотоход. Водитель и три пассажира тут же выбежали из него и скрылись. В болотоходе, не имевшем регистрационного номера, охотинспектор обнаружил пакет с мясом лося, патроны различного калибра и три ножа.

Личности скрывшихся граждан вскоре были установлены оперативниками отдела уголовного розыска.

41-летний омич сообщил, что накануне он с друзьями приехал для охоты на медведя в охотугодья. Лицензия имелась у одного из мужчин. Пересекая лесополосу на болотоходе, в кустах он заметил дикое животное, якобы полагая, что это медведь, он несколько раз выстрелил.

Вместе с приятелем они разделали тушу убитой лосихи и поехали дальше, однако, заметив на дороге следовавшего за ними охотинспектора, испугались ответственности и разбежались.

У задержанного полицейские изъяли охотничий карабин, из которого был убит лось, и ружье.

Сумма ущерба, причиненного животному миру региона, составила 80 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по п.п. "а,б", ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Омская область

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