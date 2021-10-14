Правительство РФ ужесточит правила выдачи охотничьего оружия

Желающих получить охотничий билет обяжут сдавать "охотничий минимум"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые усложнят получение охотничьего билета и оружия, сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Авторы поправок предложили обязать граждан, которые впервые решили получить охотничий билет, проходить обучение и сдавать экзамен по программе охотничьего минимума, сказал Груздев журналистам.

По его словам, "охотничий минимум включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных". Чтобы его сдать, кандидат должен будет предъявить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.

Действующее законодательство предусматривает, что граждане должны под роспись знакомиться с требованиями "охотничьего минимума", напомнил Груздев и добавил, что это не гарантирует, что кандидат получит необходимые знания, тем более, что многие просто ставят подпись, не читая предложенную к изучению информацию.

Порядок проведения обучения и проверки знаний "охотничьего минимума" установит правительство, следует из поправок. Организовывать обучение и сдачу экзамена будут региональные власти.

Если законопроект будет принят, он должен будет вступить в силу с 1 сентября 2022 года, отметил Груздев.

Он напомнил, что за последние пять-шесть лет каждый год выявляется свыше 50 тысяч правонарушений на охоте, в том числе связанных с нарушением правил охоты. При этом минимальное количество несчастных случаев на охоте, начиная с 2015 года, не опускается ниже 40 в год. В 2016 году было 60 несчастных случаев, в 2019 - 58.