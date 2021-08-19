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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Тюмени нашли тело пропавшей в конце июня школьницы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Тюмени нашли тело ребенка, сообщает пресс-служба СКР. Отмечается, что тело предположительно принадлежит разыскиваемой девочке.

В Тюмени 30 июня пропала восьмилетняя школьница. Было возбуждено уголовное дело статье "убийство малолетнего". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление СКР.

6 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на своей странице в соцсети, что власти региона выплатят полмиллиона рублей за информацию, которая поможет найти пропавшего ребенка.

Кроме того, 9 августа Министерство внутренних дел России сообщило, что готово выплатить 1 млн рублей за помощь в раскрытии преступления в отношении девочки.

Тюмень СКР

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